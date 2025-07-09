Источник: 9 арбитров подозреваются в получении взяток за оказания влияния на результаты матчей

По информации инсайдера Ивана Карпова, 9 российских арбитров подозреваются в получении взяток за влияние на результаты матчей.

Среди подозреваемых — Богдан Головко, задержанный 8 июля. Он работал на матчах первой лиги. Предполагается, что он совершил намеренную ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. «Торпедо» нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

Также сообщается, что в деле фигурирует арбитр Максим Перезва, в попытке подкупа которого подозревают руководителей «Торпедо».

Ранее против совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК РФ. КДК РФС рассмотрит дело московского клуба 10 июля.