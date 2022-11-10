Набабкин: «Акинфеев стал спокойнее с возрастом»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что с возрастом Игорь Акинфеев стал спокойнее.

«Он действительно спокойный. Это приходит с возрастом. Раньше он был более эмоционален в плане пропущенных мячей. Но это не значит, что, когда мы пропускаем он не сердится. Но сейчас он действительно стал спокойнее, и это нормально. Это опыт», — сказал Набабкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, провел за клуб 722 матча во всех турнирах и шесть раз становился чемпионом России.