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«Если это небольшие вложения, то почему бы не попробовать?» Дмитрий Комбаров — о внедрении фан-токенов «Спартака»

Дмитрий Комбаров прокомментировал внедрение фан-токенов «Спартака»
Микеле Антонов

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли покупать фан-токены клуба.

«Это какое-то новшество для футбольных команд в России. Сейчас мир не стоит а месте, а прогрессирует семимильными шагами. Кто знает, что будет завтра. Если это не такие большие вложения, почему бы и не попробовать. Такие токены имеют свои инвестиционные моменты. Перед покупкой нужно детально изучать все, а потом покупать на основе каких-то знаний», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее, 26 янврая, стало известно, что «Спартак» будет сотрудничать с одной из крупнейших блокчейн-платформ в индустрии спорта и развлечений. Клуб анонсировал запуск криптовалюты — фан-токена $FCSM. Одна такая монета будет стоить 2 евро (около 188 рублей по курсу на 26 января).

Дмитрий Комбаров
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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