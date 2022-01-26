Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли покупать фан-токены клуба.

«Это какое-то новшество для футбольных команд в России. Сейчас мир не стоит а месте, а прогрессирует семимильными шагами. Кто знает, что будет завтра. Если это не такие большие вложения, почему бы и не попробовать. Такие токены имеют свои инвестиционные моменты. Перед покупкой нужно детально изучать все, а потом покупать на основе каких-то знаний», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее, 26 янврая, стало известно, что «Спартак» будет сотрудничать с одной из крупнейших блокчейн-платформ в индустрии спорта и развлечений. Клуб анонсировал запуск криптовалюты — фан-токена $FCSM. Одна такая монета будет стоить 2 евро (около 188 рублей по курсу на 26 января).