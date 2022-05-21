Медина заявил, что останется в ЦСКА на следующий сезон

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (4:0) заявил, что останется в команде на следующий сезон.

«Я очень счастлив в ЦСКА, останусь на следующий сезон», — сказал Медина.

В сезоне-2021/22 Медина сыграл в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.