Оздоев: «Во времена Семина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локо» 5:0»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, ныне выступающий за «Фатих Карагюмрюк», оценил результаты сине-бело-голубых в текущем сезоне.

— «Зенит» всегда был сильным, вне зависимости от уровня чемпионата. Но сейчас команде легче даются игры, потому что уровень чемпионата очень сильно просел. Во времена Юрия Палыча [Семина] невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локо» 5:0. С другой стороны, появляется много молодых перспективных футболистов. И при должном подходе через 2-3 года мы можем получить 20 хороших обученных игроков, — цитирует Sport24 Оздоева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 13 очками.