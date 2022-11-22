Рязанцев: «А что с молодыми разговаривать? Все стараются, все бегают. Есть проблемы с мастерством»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал об атмосфере в команде.

— Были ли разговоры в «Торпедо» с молодыми игроками внутри команды?

— А что с молодыми разговаривать? Самоотдача? У тренеров не было вопросов. Вот что-что, а с самоотдачей не было проблем. Все стараются, все бегают. Есть проблемы с мастерством, с реализацией. У нас были командные разговоры. Видите, все есть, как есть.

В таблице Российской премьер-лиги «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав всего 6 очков в 17 матчах.