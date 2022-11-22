Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:23

Рязанцев: «А что с молодыми разговаривать? Все стараются, все бегают. Есть проблемы с мастерством»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал об атмосфере в команде.

— Были ли разговоры в «Торпедо» с молодыми игроками внутри команды?

— А что с молодыми разговаривать? Самоотдача? У тренеров не было вопросов. Вот что-что, а с самоотдачей не было проблем. Все стараются, все бегают. Есть проблемы с мастерством, с реализацией. У нас были командные разговоры. Видите, все есть, как есть.

В таблице Российской премьер-лиги «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав всего 6 очков в 17 матчах.

Александр Рязанцев (футбол)
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Что делать молодым ученым в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Торпедо» проведет зимние сборы в Турции
«Зенит» размялся на сербском гранде перед «Спартаком». «Црвена Звезда» уступила в Петербурге
В «Сочи» не стали отвечать на вопрос о возможном приходе Бердыева на пост главного тренера
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Крыховяк отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о «Краснодаре»
Долгов: «Результаты «Химок» в этом году оценю на троечку по пятибальной шкале»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» проведет зимние сборы в Турции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости