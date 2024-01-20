Умяров: «Первая игра с «Зенитом»? У нас в принципе нет времени на раскачку»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Первая игра после паузы — сразу с «Зенитом». Добавляет ответственности к предсезонной подготовке?

— У нас в принципе нет времени на раскачку. Когда проходишь длинные сборы, как минимум к одному сопернику ты готовишься изначально. И сейчас это чуть более ответственно с учетом, что матч с «Зенитом» принципиальный. Но не скажу, что это меняет настрой.

— На сборах «Спартак» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Это плюс? Удобнее через него входить в сезон?

— Это в любом случае товарищеский турнир. Не было бы его — были бы просто товарищеские игры. Конечно, турнир, это более престижно. Но ничего нового в этом нет.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» после завершения зимней паузы в РПЛ. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице с 30 очками в 18 играх, они уступают 6 очков «Зениту», идущему вторым.