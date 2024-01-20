Умяров: «11 бразильцев в «Спартаке»? Если они будут лучше, в чем проблема?»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился с журналистами мнением об интервью спортивного директора красно-белых Томаша Амарала о количестве игроков в обойме клуба.

— Если бы в «Спартаке» играли 11 бразильцев, ты бы ничего плохого в этом не видел?

— Если они будут лучше, в чем проблема?

— Довольно много новостей было в декабре-январе, имею в виду перестановки в руководстве, как ты на это реагировал?

— Следил только из новостей, какие-то разговоры будут на сборе. Реагирую нормально. Ничего сверхъестественного. Первый день встретились с командой. Сегодня медосмотр, завтра тестирование на физическую подготовку, послезавтра улетаем.

— Амарал в интервью заявил, что хочет, чтобы в обойме «Спартака» было меньше игроков, как ты относишься к таким словам?

— Нормально, я считаю, летом достаточно много игроков пришло. На выход не было ни одного трансфера, кроме Шамара и Бальде. Это нормально без еврокубков. Наверное, это правильно. Но интервью я посмотреть не успел.

На данный момент в «Спартаке» выступают 9 легионеров.