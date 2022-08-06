ЦСКА — «Факел»: почему судья сам не назначил пенальти?

На 39-й минуте матча 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» арбитр Ян Бобровский совершил ошибку, не зафиксировав фол Хесуса Медины и не наказав его 11-метровым ударом. Судья занимал хорошую позицию и должен был видеть, что игрок ЦСКА ударил Кирилла Суслова ногой по ноге, а не сыграл в мяч.

ЦСКА — «Факел». Момент с пенальти.

Рефери потребовалась помощь видеоассистента Сергея Карасева. Тот провел проверку, не согласился с Бобровским и предложил ему самому убедиться, что игрок армейцев сфолил. В итоге после просмотра видеозаписи был правильно назначен пенальти в ворота Игоря Акинфеева.