ЦСКА — «Факел»: почему судья сам не назначил пенальти?
На 39-й минуте матча 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» арбитр Ян Бобровский совершил ошибку, не зафиксировав фол Хесуса Медины и не наказав его 11-метровым ударом. Судья занимал хорошую позицию и должен был видеть, что игрок ЦСКА ударил Кирилла Суслова ногой по ноге, а не сыграл в мяч.
ЦСКА — «Факел». Момент с пенальти.
Рефери потребовалась помощь видеоассистента Сергея Карасева. Тот провел проверку, не согласился с Бобровским и предложил ему самому убедиться, что игрок армейцев сфолил. В итоге после просмотра видеозаписи был правильно назначен пенальти в ворота Игоря Акинфеева.
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|6.08
|15:00
|
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|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
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|
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|7.08
|20:00
|
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Краснодар
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|
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|
Даниил Уткин
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