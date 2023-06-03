Литвинов о поражении от «Крыльев»: «Не получилось реализовать свои моменты»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о поражении от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

— Что не получилось?

— Не получилось реализовать свои моменты. Потом уже «Крылья» нашли момент для удара и забили гол, решили свой момент, а мы не смогли.

— Откуда такая нервозность у команды? Судья сначала вообще никому ничего не показывал, потом начал раздавать карточки направо и налево. Как будто «Спартак» завелся.

— Конечно, подзавелись. Потому что это направо и налево было только для «Спартака». Такие неочевидные моменты и где-то были провокации со стороны игроков «Крыльев», а судья это, так сказать, пропускал. Считаю это непозволительно, должно как-то наказываться на поле. Тоже в ответ давать желтые карточки или еще что-то, но судья решил так. Его мнение, он человек, может ошибаться. Из-за этого завелись и все так эмоционально смотрелось. Все хотели победить. Такие моменты всегда неприятны на поле.

По итогам сезона-2022/23 РПЛ «Спартак» занял третье место с 54 очками.