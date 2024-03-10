Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал о своем самочувствии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о самочувствии после матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Мое самочувствие? Получше уже», — сказал Литвинов.

В матче с воронежской командой 22-летний полузащитник провел 22 минуты на поле. На 89-й минуте встречи он получил желтую карточку.

До этого Литвинов восстанавливался после повреждения, в прошлом году он перенес операцию на крестообразной связке колена. Всего в нынешнем сезоне на его счету 17 матчей во всех турнирах без результативных действий.