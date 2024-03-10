Абаскаль отказался отвечать на вопрос об отсутствии Промеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не стал отвечать на вопрос об отсутствии форварда красно-белых Квинси Промеса в последних матчах.

— Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом?

— Вопрос не ко мне. Он не здесь, его тут нет. Не надо по этому вопросу. Вопросы по матчу, — сказал Абаскаль.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» дома проиграл «Факелу» (0:2). Промес пропустил два матча команды после возобновления сезона из-за задержания в ОАЭ в связи с оставлением места ДТП.