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10 марта, 21:53

Умяров: «План «Спартака» был — побеждать. «Факел» ломал нашу игру»

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопросы журналистов после поражения от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Как вы готовились к «Факелу»?

— План был прежде всего побеждать. С ним мы не справились. Прежде всего это наша ошибка. они играли в свою игру, мы пытались в свою. Нужно было чуть-чуть подстраиваться по ходу игры.

— Комментаторы говорили, что «Факел» в первую очередь ломает игру «Спартака»

— Да, так и получилось. Надо было подстраиваться под это, немного менять. Хотели играть правильно, не выбивать мяч, выходить через пас. Но я еще раз повторюсь, это надо было менять по ходу игры. Во втором тайме мы изменили, но как оказалось было поздно.

(Анастасия Тынянкина)

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Наиль Умяров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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