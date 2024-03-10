Умяров: «План «Спартака» был — побеждать. «Факел» ломал нашу игру»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопросы журналистов после поражения от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Как вы готовились к «Факелу»?

— План был прежде всего побеждать. С ним мы не справились. Прежде всего это наша ошибка. они играли в свою игру, мы пытались в свою. Нужно было чуть-чуть подстраиваться по ходу игры.

— Комментаторы говорили, что «Факел» в первую очередь ломает игру «Спартака»

— Да, так и получилось. Надо было подстраиваться под это, немного менять. Хотели играть правильно, не выбивать мяч, выходить через пас. Но я еще раз повторюсь, это надо было менять по ходу игры. Во втором тайме мы изменили, но как оказалось было поздно.

(Анастасия Тынянкина)