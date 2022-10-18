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Сегодня, 15:25

В «Зените» уверены, что Бакаев еще проявит себя в составе команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уверен, что полузащитник Зелимхан Бакаев еще проявит себя в матчах за команду.

«Игрок должен быть готов выйти на поле в любой момент, и неважно, сколько он минут проводит — 5, 10, 20, 30. В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов вне зависимости от того, какая статистика была до этого. Так что я уверен, что Зелимхан себя еще проявит», — приводит ТАСС слова Медведева.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Источник: https://tass.ru/sport/16084415
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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