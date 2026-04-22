Мартинс — о продлении контракта со «Спартаком»: «Я ничего не просил. Важны не цифры, а уважение»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс признался, что был счастлив предложением московского клуба о продлении контракта.

Прошлым летом футболист подписал новое соглашение с красно-белыми до середины 2028 года.

«До этого старался не обращать внимания на внешние разговоры. И был счастлив, когда в итоге клуб продлил со мной соглашение. Я честно делал свою работу все эти годы. Воспринял контракт как признание того, что нужен «Спартаку». Буду и дальше делать все, чтобы клуб и болельщики мной гордились», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Мартинса.

Также он ответил на вопрос о том, как прошли переговоры с клубом о продлении контракта.

«Я ничего не просил. Ценю сам факт того, что мне повезло быть футболистом и играть за «Спартак». Мне сделали предложение, и я принял его на предложенных условиях. В конце концов, важны не цифры, а уважение к тебе как к футболисту и к человеку в целом. Думаю, такое не везде встретишь. А здесь я это чувствую, поэтому счастлив», — добавил игрок.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник провел 30 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

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