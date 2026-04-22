Экс-игроки «Зенита» примут участие в турнире по дворовому футболу

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков сообщил, что бывшие игроки клуба примут участие в турнире по дворовому футболу «Мы — футбольный Петербург».

Автором идеи турнира является сам Кержаков, занимающий с недавнего времени должность специального представителя губернатора Петербурга. В соревнованиях смогут поучаствовать все желающие команды. Игроки будут самостоятельно договариваться о времени и месте игры, а встречи станут проходить без работы судей.

«Есть уже одна готовая команда, название буду пока держать в секрете. Могу ли сказать о ее участниках? Это Александр и Михаил Кержаковы, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Владимир Быстров и Игорь Денисов. И будет еще несколько футболистов, которые к нам примкнут», — рассказал Кержаков ТАСС.

Старт турнира запланирован на 27 мая, завершится турнир в конце августа. Матчи будут проходить во всех 18 районах города более чем на 50 площадках. Формат матчей может быть как «5 на 5», так и «6 на 6» в зависимости от размеров поля и желания самих участников встречи.

Призовой фонд турнира составляет 2,5 миллиона рублей: занявшие первое место получат 1 миллион, второе — 750 тысяч, третье — 500 тысяч и четвертое — 250 тысяч. Призеры и победитель турнира определятся в «Финале четырех».