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Мартинс: «Литвинов умный, Жедсон — словно качественный швейцарский нож, а Зобнин — настоящий вожак»

Алина Савинова

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением о своих партнерах по команде Руслане Литвинове и Жедсоне Фернандеше.

«Литвинов — умный игрок. Я бы сказал, что у него высокий футбольный IQ. А Жедсон — словно качественный швейцарский нож, который можно использовать в любой роли, и везде он будет хорош. Правый или левый вингер, правый защитник или центральный хавбек — потери качества не будет», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мартинса.

Также футболист признался, что является большим фанатом капитана команды Романа Зобнина.

«Его классная игра меня не удивляет. Когда я пришел в «Спартак», то сразу увидел, как здорово он работает с мячом. На тренировке совершить отбор у него очень сложно. Я большой фанат Зобы! Маэстро! Кстати, если говорить о лидерских качествах, то сейчас Роман раскрывается по-новому. Вот тут я удивлен. Тренер доверяет ему, и он проявляет себя в раздевалке как настоящий вожак. В его речах слышна искренность и настоящая страсть. Это подкупает, с таким лидером хочется биться до самого конца», — добавил он.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник провел 30 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

Красно-белые набрали 45 очков за 25 туров и занимают пятое место в таблице чемпионата России.

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Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»
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Жедсон Фернандеш
Роман Зобнин
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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