Мартинс: «Литвинов умный, Жедсон — словно качественный швейцарский нож, а Зобнин — настоящий вожак»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением о своих партнерах по команде Руслане Литвинове и Жедсоне Фернандеше.

«Литвинов — умный игрок. Я бы сказал, что у него высокий футбольный IQ. А Жедсон — словно качественный швейцарский нож, который можно использовать в любой роли, и везде он будет хорош. Правый или левый вингер, правый защитник или центральный хавбек — потери качества не будет», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мартинса.

Также футболист признался, что является большим фанатом капитана команды Романа Зобнина.

«Его классная игра меня не удивляет. Когда я пришел в «Спартак», то сразу увидел, как здорово он работает с мячом. На тренировке совершить отбор у него очень сложно. Я большой фанат Зобы! Маэстро! Кстати, если говорить о лидерских качествах, то сейчас Роман раскрывается по-новому. Вот тут я удивлен. Тренер доверяет ему, и он проявляет себя в раздевалке как настоящий вожак. В его речах слышна искренность и настоящая страсть. Это подкупает, с таким лидером хочется биться до самого конца», — добавил он.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник провел 30 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

Красно-белые набрали 45 очков за 25 туров и занимают пятое место в таблице чемпионата России.

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