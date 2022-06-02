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Сегодня, 10:59

«Оренбург» запланировал два учебно-тренировочных сбора в Турции

Виктория Кравченко
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«Оренбург» отправится на два учебно-тренировочных сбора в Турции, сообщает пресс-служба команды.

Первый запланирован на 15 — 26 июня, который пройдет в Дюздже. Второй состоится с 29 июня по 10 июля в Афьонкарахисаре. За это время команда проведет восемь товарищеских матчей.

Из отпуска игроки выйдут 13 июня и на следующий день пройдут медосмотр в Москве.

В Оренбург команда вернется 11 июля и продолжит подготовку к старту нового сезона в РПЛ.

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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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