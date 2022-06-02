«Оренбург» запланировал два учебно-тренировочных сбора в Турции

«Оренбург» отправится на два учебно-тренировочных сбора в Турции, сообщает пресс-служба команды.

Первый запланирован на 15 — 26 июня, который пройдет в Дюздже. Второй состоится с 29 июня по 10 июля в Афьонкарахисаре. За это время команда проведет восемь товарищеских матчей.

Из отпуска игроки выйдут 13 июня и на следующий день пройдут медосмотр в Москве.

В Оренбург команда вернется 11 июля и продолжит подготовку к старту нового сезона в РПЛ.