Нобоа: «Не хочу ли я поговорить с Бабаевым? Он знает, что я думаю»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о том, что бы он сказал генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву.

Ранее сообщалось, что армейцы интересовались 37-летним эквадорцем.

«Не хочу ли поговорить с Бабаевым? Он знает, что я думаю. Сколько еще планирую играть? Сколько можно. Чувствую себя хорошо. Думал, пять лет назад после травмы колена закончу карьеру. А сейчас играю. Пока Бог дает», — заявил Нобоа.

Сегодня Нобоа также рассказал, что обсуждал вопрос о своем возможном уходе из «Сочи» с руководством клуба в начале сезона-2022/23.