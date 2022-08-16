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16 августа, 13:33

Нобоа: «Не хочу ли я поговорить с Бабаевым? Он знает, что я думаю»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о том, что бы он сказал генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву.

Ранее сообщалось, что армейцы интересовались 37-летним эквадорцем.

«Не хочу ли поговорить с Бабаевым? Он знает, что я думаю. Сколько еще планирую играть? Сколько можно. Чувствую себя хорошо. Думал, пять лет назад после травмы колена закончу карьеру. А сейчас играю. Пока Бог дает», — заявил Нобоа.

Сегодня Нобоа также рассказал, что обсуждал вопрос о своем возможном уходе из «Сочи» с руководством клуба в начале сезона-2022/23.

Кристиан Нобоа
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