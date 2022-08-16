Нобоа о возможном уходе из «Сочи»: «Часть надежды есть, потому что трансферное окно открыто»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем и возможном переходе в другой клуб.

— Мы сейчас находимся в отеле, в котором проходили выборы президента РПЛ, тут все руководители. Как думаешь, может, руководство «Сочи» договориться с ЦСКА или «Зенитом», чтоб тебя отпустили?

— Не знаю. О той ситуации я уже не думаю. Наверное, всё закрыто.

—Думаешь, все уже? До зимы точно не отпустят?

— Мне уже все сказали. Посмотрим: до зимы или год. У меня год контракта с «Сочи» еще.

— Ты не говорил с Рубашко? Он же здесь живет, в этом отеле.

— Я с ним не общался. Мы разговаривали три недели назад. Сказали, что так будет, на этом все.

— То есть ты уже не надеешься, что отпустят?

— Часть надежды есть, потому что трансферное окно открыто.

— Если еще минут пять подождешь, выйдет Бабаев. Сможешь с ним поговорить.

— Посмотрим, может, будем разговаривать.

Ранее Metaratings сообщал, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг после переговоров с Нобоа заблокировал переход 37-летнего эквадорского футболиста в «Зенит».