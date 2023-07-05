Агент Мохеби: «Трансфер в «Ростов» согласован, контракт подпишем на этой неделе»
Футбольный агент Амир Саадати, представляющий интересы нападающего сборной Ирана Мохаммада Мохеби подтвердил переход футболиста из «Санта-Клары» в «Ростов».
«Да, трансфер предварительно согласован. Контракт подпишем на этой неделе в России. Ваш чемпионат достаточно высокого уровня. Здесь играли такие иранские футболисты, как Сердар Азмун, Милад Мохаммади, Саид Эззатоллахи. Для Мохеби переход в «Ростов» — это амбициозный вызов», — приводит слова Саадати Metaratings.
24-летний футболист перешел в португальский клуб в 2021 году, а после на правах аренды выступал в Иране за «Эстегляль». На счету вингера три гола в 18 матчах за «Санту-Клару».
Источник: Metaratings
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