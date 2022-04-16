«Рубин» не будет жаловаться в комитет по этике из-за поста «Спартака»

«Рубин» не будет обращаться в комитет по этике РФС из-за поста СММ «Спартака».

«Каждый по-своему оценит юмор клубов, но устраивать из-за этого разбирательства — это уже перебор», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина».

Ранее пресс-служба «Спартака» отреагировала на попытку СММ «Рубина» пошутить над нападающим красно-белых Александром Соболевым.