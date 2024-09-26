Хавбек «Рубина» Иванов: «Головин и Сафонов поддерживают имидж российского футбола»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о старте Лиги чемпионов сезона-2024/25.

«Честно говоря, не особо обратил внимание на смену формата, просто наблюдал футбол. Какие игры смотрел? «Манчестер Сити» — «Интер» и «Монако» — «Барселона». То, что наши футболисты играют на таком уровне — это здорово. Головин и Сафонов поддерживают имидж российского футбола», — цитирует Иванова Metaratings.ru.