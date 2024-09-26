РПЛ учредила «Пивной кубок» в честь трансфера Пьянича в ЦСКА

РПЛ объявила об учреждении виртуального «Пивного кубка» в связи с переходом боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Встречайте — Пивной кубок имени Пьяновича и Рыбуса!

Раз в несколько туров мы будем сравнивать статистику Дмитрия Рыбчинского, Вадима Ракова и звездного новичка Миралема Пьянича. Самый результативный из 3 игроков станет обладателем Пивного кубка по итогам сезона.

Мацей Рыбус и Михайло Пьянович уже не выступают в РПЛ и не поборются за титул, но они навсегда в зале славы нашего Кубка. Может быть, у вас есть и другие кандидаты с подходящими фамилиями?», — говорится в официальном Telegram-канале лиги.

Босниец подписал контракт с ЦСКА 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.