«Брест» — «ПСЖ»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

«Брест» и «ПСЖ» сыграют в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

«Брест» и «ПСЖ» играют первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Матч на «Стад де Рудуру» в Генгаме начинается в 20.45 вторника, 11 февраля, по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи двух французских команд. С ключевыми событиями игры можно также знакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис (начало — в 20.45 мск).

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

11 февраля 2025, 20:45. Stade du Roudourou (Генгам)

Ответгый матч «Бреста» и «ПСЖ» состоится в Париже 19 февраля. В 8 турах общего этапа Лиги чемпионов оба клуба набрали по 13 очков, «ПСЖ» занял 15-е место, а «Брест» — 18-е.