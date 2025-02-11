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«Брест» — «ПСЖ»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

«Брест» и «ПСЖ» сыграют в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Брест» и «ПСЖ» играют первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Матч на «Стад де Рудуру» в Генгаме начинается в 20.45 вторника, 11 февраля, по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи двух французских команд. С ключевыми событиями игры можно также знакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис (начало — в 20.45 мск).

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
11 февраля 2025, 20:45. Stade du Roudourou (Генгам)
Брест
0:3
ПСЖ

Ответгый матч «Бреста» и «ПСЖ» состоится в Париже 19 февраля. В 8 турах общего этапа Лиги чемпионов оба клуба набрали по 13 очков, «ПСЖ» занял 15-е место, а «Брест» — 18-е.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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