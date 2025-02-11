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«Манчестер Сити» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов вечером во вторник, 11 февраля. Игра на стадионе «Этихад» в Манчестере начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс. Сервис также запускает перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста, лучшие всех встреч моменты — в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня ЛЧ. Ключевые события игры «Манчестер Сити» — «Реал» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
11 февраля 2025, 23:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:3
Реал

В общем этапе ЛЧ «Манчестер Сити» набрал 11 очков в 8 турах и занял 22-е место. «Реал» финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы с 15 очками.

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