Орещук раскритиковал Сафонова за слова об отсутствии мотивации в РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слова голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова об отсутствии мотивации в РПЛ.

«Мне интересно, сейчас Доннарумма будет играть, какая будет мотивация у Сафонова? У любого футболиста всегда есть мотивация. Какая у него будет мотивация, когда он плотно сядет на скамейку, а Доннарумма будет здоровым? Какая у него будет мотивация, сидя на лавке? Значит Сафонов захочет уйти, правильно?» — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года, подписав контракт с парижанами до лета 2029-го. Россиянин дебютировал за французский клуб 18 сентября в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), сделав в этой встрече один сейв.

В России Сафонов выступал за «Краснодар», проведя в составе основной команды «быков» 175 матчей во всех турнирах.