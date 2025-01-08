Лига чемпионов: кто сыграет в плей-офф
Опубликован список участников стыковых матчей Лиги чемпионов
Первые стыковые матчи Лиги чемпионов сезона 2024/2025 пройдут 11 и 12 февраля. Ответные игры запланированы на 18 и 19 февраля. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу, 31 января. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Напрямую в 1/8 финала ЛЧ вышли клубы, которые на общем этапе заняли с 1-го по 8-е места: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла». Команды, которые заняли на общем этапе с 9-го по 24-е места, пройдут отбор (два стыковых матча).
Участники стыкового раунда:
- «Аталанта»
- «Боруссия» Дортмунд
- «Реал»
- «Бавария»
- «Милан»
- ПСВ
- «ПСЖ»
- «Бенфика»
- «Монако»
- «Брест»
- «Фейеноорд»
- «Ювентус»
- «Селтик»
- «Манчестер Сити»
- «Спортинг»
- «Брюгге»
В России в прямом эфире церемонию жеребьевки покажут на платформе «Okko Спорт» (по платной подписке).
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