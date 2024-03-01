Карпин — о матче с «Крыльями Советов»: «Больше доволен, чем недоволен. Есть моменты, которые надо улучшать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги победного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Он заявил, что доволен тем, как играли футболисты команды.

— Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота. Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать.

— Чем недовольны?

— В обороне все нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы. Разбирать надо более конкретно.

— Как вам новички?

— Очень достойно для первой официальной игры.

— Осипенко часто подключался к атакам.

— Он любит и умеет это делать. Это была сегодня такая установка, — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на 6-й позиции, набрав 29 баллов.