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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин сообщил, что из-за травмы не сможет тренироваться месяц

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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, сколько будет восстанавливаться после травмы. Футболист был заменен в середине перового тайма ответного стыкового матча с «Арсеналом» (2:0).

«Могу по ощущениям сказать, поскольку у меня уже была похожая травма на другой ноге. Думаю, что около месяца будет — от трех до пяти недель. Зацепит восстановление весь отпуск и чуть первого сбора. Я за весь прошедший сезон пропустил всего два дня по микроповреждениям. И не подряд. Поэтому ничего страшного в этом нет. Тем более если травма попадает не на сборы, а на отпуск. Поэтому всё нормально — ничего страшного не произойдет. Основной фундамент зимой закладывается», — приводят слова Трошечкина «Известия».

«Пари НН» уступил «Арсеналу» в первом матче дома со счетом 1:2, однако в гостях победил 2:0 и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.

Источник: Известия
Александр Трошечкин
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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 1 : 1
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ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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