Полузащитник «Пари НН» Трошечкин сообщил, что из-за травмы не сможет тренироваться месяц

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, сколько будет восстанавливаться после травмы. Футболист был заменен в середине перового тайма ответного стыкового матча с «Арсеналом» (2:0).

«Могу по ощущениям сказать, поскольку у меня уже была похожая травма на другой ноге. Думаю, что около месяца будет — от трех до пяти недель. Зацепит восстановление весь отпуск и чуть первого сбора. Я за весь прошедший сезон пропустил всего два дня по микроповреждениям. И не подряд. Поэтому ничего страшного в этом нет. Тем более если травма попадает не на сборы, а на отпуск. Поэтому всё нормально — ничего страшного не произойдет. Основной фундамент зимой закладывается», — приводят слова Трошечкина «Известия».

«Пари НН» уступил «Арсеналу» в первом матче дома со счетом 1:2, однако в гостях победил 2:0 и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.