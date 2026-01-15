Малиец Майга рассказал о любви к бане и борщу: «Скучаю по России, находясь за границей»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал «СЭ» о любви к русской бане и борщу.

— Я восемь лет в России, проникся культурой страны, — сказал Майга «СЭ». — Бывает, что скучаю по России, находясь за границей.

— По чему ты больше всего скучаешь?

— В первую очередь по бане. Мне она очень нравится. В последний раз в бане на спину мне положили соль и хорошо прошлись веником. Это интересно. Еще скучаю по городу. Нравится ездить и гулять по улицам Москвы и Нижнего Новгорода, ходить в кафе и рестораны.

— А по еде?

— Мне очень нравится борщ. Без него не могу жить. Каждый раз его беру, когда прихожу в ресторан или кафе, — сказал Майга «СЭ».

30-летний Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года. В этом сезоне игрок провел за клуб 15 матчей и не отличился результативными действиями.