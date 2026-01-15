Малиец Майга заявил, что готов сыграть за сборную России: «Я открыт к предложениям»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную России.

30-летний полузащитник получил паспорт РФ в 2022 году.

— Следил на Кубке Африки за сборной Мали?

— Следил за Кубком Африки. Жалко, что не смог принять участие. Но мне нужно набирать форму и ждать своего шанса. Сборная Мали могла добиться большего на турнире. У команды большой потенциал, но она плохо действовала на прошедшем турнире. Я не понял, во что они играла. Играли от обороны, мало атаковали — мне не понравился этот футбол.

— А не думал сменить спортивное гражданство на российское?

— Я до сих пор открыт для приглашения. Но посмотрим, что даст мне Бог, — сказал Майга «СЭ».

30-летний Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года. В этом сезоне игрок провел за клуб 15 матчей и не отличился результативными действиями.

Майга ни разу не сыграл за сборную Мали.