«Пари НН» объявил о переходе 18-летнего воспитанника «Краснодара» Егора Гуренко

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Егора Гуренко.

18-летний Гуренко является воспитанником «Краснодара». В системе клуба он провел 76 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Гуренко становился двукратным победителем Юношеской футбольной лиги, вице-чемпионом ЮФЛ и двукратным бронзовым призером Молодежной футбольной лиги.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.