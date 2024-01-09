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Сегодня, 17:10

Севикян ответил на вопрос, считает ли себя главным открытием первой части сезона: «Лучшим себя точно не считаю»

Севикян ответил на вопрос, считает ли себя главным открытием первой части сезона
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян оценил свою игру в первой части сезона РПЛ.

— Тебя многие называют открытием сезона и даже лучшим игроком первой части. Считаешь это заслуженным?

— Лучшим себя точно не считаю. Может быть, открытием в числе игроков, которые неожиданно удивили кого-то. Есть игроки, которые помогают своей команде находиться наверху турнирной таблицы.

— Кто эти игроки?

— В каждой команде свои лидеры. В «Краснодаре» это Сперцян и Кордоба. В «Локомотиве» Тикнизян, Глушенков, Дзюба. В «Спартаке» Промес, Зиньковский, Соболев. В каждой команде есть игроки, которые делают разницу.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Эдгар Севикян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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Локомотив

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