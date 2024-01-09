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Сегодня, 17:12

Сенников: «Зенит» серьезно укрепляется, потому что в этом году обострилась конкуренция за золото»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Сенников высказался о трансферах питерского клуба.

«Линия полузащиты уже достаточно укреплена. И так у «Зенита» состав один из самых сильных в РПЛ. Но я думаю, на такие меры питерцы пошли, потому что в этом году обострилась конкуренция за золото. Первый круг показал, что у команды Семака нет явного превосходства. «Зенит» проигрывал «Динамо», «Локомотиву». «Краснодар» тоже может составить ему конкуренцию», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино и двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 36 очками, лидирует «Краснодар» (38 очков).

 
Нино, Кевин Кастаньо и&nbsp;Артур. Трансферы РПЛ: «Зенит» скупает бразильцев, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии

 

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Сенников
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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