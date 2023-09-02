Севикян назвал Месси своим кумиром: «Это лучший игрок, которого я видел»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал «СЭ», кого считает своим кумиром, после матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1). Футболист забил гол казанской команде на 28-й минуте.

— Твой забитый мяч напоминает голы Месси. Видишь в этом его стиль?

— Месси забил очень много голов в своей карьере на любой вкус. Любой гол, который бы ты не забил, всегда можно сравнить с Месси. Даже не думал об этом. Просто решил пробить и попал.

— С кем ты сам себя сравниваешь?

— Моим кумиром как раз был Месси. Я очень любил наблюдать за ним. Это лучший игрок, которого я видел. И он тоже левоногий. Но я не сказал бы, что я пытаюсь равняться на него. Это просто невозможно. Копировать не пытаюсь.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник «Пари НН» отметился четырьмя голами во всех турнирах.

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке (6 баллов).