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Сегодня, 18:08

Севикян отметил заслугу Юрана в своем прогрессе: «Он начал мне доверять»

Севикян отметил заслугу Юрана в своем прогрессе
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал «СЭ», с чем связывает свой стремительный прогресс в игре. Футболист забил гол «Рубину» на 28-й минуте в матче 7-го тура РПЛ.

«Наверное, в эмоциональном плане что-то немного поменялось. Когда пришел, не получал много игрового времени. И с приходом Сергея Николаевича это поменялось. Очень благодарен, что он начал мне доверять. В каждым матчем появлялось много уверенности, на сборах вся команда хорошо отработала. В совокупности все это может влиять», — сказал Севикян «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник «Пари НН» отметился четырьмя голами во всех турнирах.

31 августа футболист отказался от вызова в сборную России и заявил, что принял решение выступать за Армению.

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке (6 баллов).

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Пари НН – Рубин
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Кр. Советов – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
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Оренбург – Сочи
 - : -
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 - : -
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