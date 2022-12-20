Сычевой заключил контракт с «Крыльями Советов»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, самарский клуб выплатит 100 миллионов рублей «Оренбургу», с которым футболист подписал контракт. В проекте договора игрока с «Крыльями» есть пункт об отступных, но только для одной команды — «Зенита».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл в 15 матчах, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.