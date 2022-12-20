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Сегодня, 19:05

Сычевой заключил контракт с «Крыльями Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, самарский клуб выплатит 100 миллионов рублей «Оренбургу», с которым футболист подписал контракт. В проекте договора игрока с «Крыльями» есть пункт об отступных, но только для одной команды — «Зенита».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл в 15 матчах, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sy-chevoj-podpisal-kontrakt-s-kry-l-yami-v-dogovore-s-samaroj-est-otstupny-e-no-tol-ko-dlya-zenita/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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