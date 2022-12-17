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Хавбек сборной Киргизии Шукуров поедет на сборы с «Химками». Он забил в ворота России в товарищеском матче

Хавбек сборной Киргизии Шукуров отправится на сборы с «Химками»
Руслан Минаев
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Полузащитник «Немана» Алимардон Шукуров поедет на сборы с «Химками», сообщил «РБ Спорт» агент игрока Владимир Осипов.

«Шукуров приехал на сборы, а не сразу контракт подписывать. Нужно пообщаться. Это уже третье руководство «Химок», надо понять, насколько оно сейчас будет нормальным, в отличие от предыдущих людей, которые были в клубе. Грубо говоря, если мы называем это просмотром, то не только клуб нас просматривает, но и мы просматриваем клуб тоже», — сказал агент.

Шукуров стал автором гола в ворота сборной России в товарищеском матче против Киргизии (1:2). Его контракт с «Неманом» истекает зимой 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shukurova-s-himkami-poka-ne-obsuzhdali-tsifry-sroki-prismatrivaemsya-k-klubu/

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1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

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26%

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21%

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РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Зенит

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П
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