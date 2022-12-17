Хавбек сборной Киргизии Шукуров поедет на сборы с «Химками». Он забил в ворота России в товарищеском матче

Полузащитник «Немана» Алимардон Шукуров поедет на сборы с «Химками», сообщил «РБ Спорт» агент игрока Владимир Осипов.

«Шукуров приехал на сборы, а не сразу контракт подписывать. Нужно пообщаться. Это уже третье руководство «Химок», надо понять, насколько оно сейчас будет нормальным, в отличие от предыдущих людей, которые были в клубе. Грубо говоря, если мы называем это просмотром, то не только клуб нас просматривает, но и мы просматриваем клуб тоже», — сказал агент.

Шукуров стал автором гола в ворота сборной России в товарищеском матче против Киргизии (1:2). Его контракт с «Неманом» истекает зимой 2023 года.