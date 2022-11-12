«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

«Спартак» обыграл «Локомотив» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые выиграли со счетом 2:1.

Голы у «Спартака» забили Квинси Промес и Данил Пруцев, у железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

Красно-белые, набрав 36 очков, идут на втором месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 13 очками располагается на 14-й строчке.