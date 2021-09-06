Полузащитник «Локомотива» на правах аренды перешел в «Факел»

Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин на правах аренды продолжит выступление в составе воронежского «Факела». Соглашение будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.

«Желаем нашему футболисту стабильной игры и пройти весь сезон без травм», — говорится в сообщении клуба.

Никитин в текущем сезоне провел всего один матч за фарм-клуб железнодорожников — «Казанку». «Локомотив» приобрел хавбека у «Факела» зимой, оставив его в воронежской команде до лета.