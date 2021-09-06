Полузащитник «Локомотива» на правах аренды перешел в «Факел»
21:27
Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин на правах аренды продолжит выступление в составе воронежского «Факела». Соглашение будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.
«Желаем нашему футболисту стабильной игры и пройти весь сезон без травм», — говорится в сообщении клуба.
Никитин в текущем сезоне провел всего один матч за фарм-клуб железнодорожников — «Казанку». «Локомотив» приобрел хавбека у «Факела» зимой, оставив его в воронежской команде до лета.
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