Агент подтвердил, что «Спартак» интересовался защитником «Андерлехта» Мурило

Эдгардо Рубен Карлес Каль, агент защитника «Андерлехта» Микаэля Мурило, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к игроку.

«От «Спартака» действительно был интерес. Но это уже давняя новость», — сказал Каль «СЭ».

29 августа «Спартак» объявил о переходе другого защитника — бельгийца Максимилиано Кофрие из «Сент-Трюйдена».