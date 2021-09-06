Агент подтвердил, что «Спартак» интересовался защитником «Андерлехта» Мурило
21:09
Эдгардо Рубен Карлес Каль, агент защитника «Андерлехта» Микаэля Мурило, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к игроку.
«От «Спартака» действительно был интерес. Но это уже давняя новость», — сказал Каль «СЭ».
29 августа «Спартак» объявил о переходе другого защитника — бельгийца Максимилиано Кофрие из «Сент-Трюйдена».
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