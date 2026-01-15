Вера приехал на сборы «Локомотива» в ОАЭ с лишним весом

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера прибыл на учебно-тренировочный сбор команды в Абу-Даби (ОАЭ) с лишним весом.

Ранее пресс-служба железнодорожников опубликовала видео с первого занятия команды. На кадрах заметно, что у 28-летнего аргентинца есть несколько лишних килограммов.

Вера перешел в «Локомотив» из «Аль-Вахды» 17 декабря. Он подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого в России полузащитник также играл за «Химки» и «Оренбург».

Первый цикл сборов «Локомотива» продлится до 24 января, второй запланирован на период с 28 января по 8 февраля, третий — с 12 по 21 февраля.

Железнодорожники ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками.