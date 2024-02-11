Полузащитник «Локомотива» Куликов прибыл в расположение «Родины»

По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прибыл в расположение «Родины» и уже тренируется с командой на сборах в Турции.

25-летний Куликов в текущем сезоне сыграл за железнодорожников 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.