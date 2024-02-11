Metaratings.ru: «Спартак» не будет брать вратаря зимой

Московский «Спартак» не будет зимой покупать нового вратаря, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, скауты команды рассматривают варианты усиления на разные позиции, в том числе и вратарскую. Покупка голкипера зимой может произойти только в случае травмы одного из вратарей команды.

Сейчас в «Спартаке» есть три вратаря — Александр Селихов (7 матчей в осенней части сезона), Александр Максименко (16 матчей) и Илья Свинов (3 матча).

Ранее «СЭ» сообщал, что красно-белые не оставляют попыток приобрести голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.