Источник: защитник Диего Луна перейдет в «Балтику»
Защитник «Каракаса» Диего Луна Флорес станет игроком «Балтики», сообщает Legalbet.
По данным источника, 24-летний игрок уже приехал на сборы. В ближайшие дни балтийцы официально объявят о его трансфере.
Диего Луна — воспитанник клуба «Депортиво Ла Гуайра». На его счету восемь матчей за молодежную сборную Венесуэлы. В 2023 году защитник сыграл за «Каракас» 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Источник: Legalbet
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|18
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|17
|
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|18
|3
|6
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|18
|3
|4
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|
16
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
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|
Балтика – Сочи
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|Г
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Зенит
|14
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Крылья Советов
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Джон Кордоба
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Локомотив
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|
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Александр Соболев
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Пари Нижний Новгород
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|1
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Оренбург
|15
|1
|5
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