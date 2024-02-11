Источник: защитник Диего Луна перейдет в «Балтику»

Защитник «Каракаса» Диего Луна Флорес станет игроком «Балтики», сообщает Legalbet.

По данным источника, 24-летний игрок уже приехал на сборы. В ближайшие дни балтийцы официально объявят о его трансфере.

Диего Луна — воспитанник клуба «Депортиво Ла Гуайра». На его счету восемь матчей за молодежную сборную Венесуэлы. В 2023 году защитник сыграл за «Каракас» 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.