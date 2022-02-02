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«Максименко нужно менять команду!» Губерниев — о переводе вратаря в «Спартак-2»

Губерниев считает, что голкиперу Максименко пора уходить из «Спартака»
Микеле Антонов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Спартака» заявить вратаря основной команды Александра Максименко за «Спартак-2».

«Александра Максименко загубил Руй. Вратарь раз за разом выходил в основном составе и все время пропускал пенальти. Максименко нужно менять команду! Здесь, с учетом мастерства, вряд ли он поедет в Кипр, Люксембург, Сан-Марино. Ему нужно восстановить уверенность, набраться опыта в России. Я в него верю, Максименко хороший парень. Нужно было в «Спартак-2» отправлять его раньше. Может, он и стал бы сейчас основным вратарем. Всем это было понятно, кроме Руя. Все проблемы Максименко пошли из-за недальновидности и недальнозоркости португальца», — сказал Губерниев «СЭ».

В нынешнем сезоне Максименко провел 17 матчей за «Спартак», в которых пропустил 28 мячей. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в девять миллионов евро.

Александр Максименко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
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27.02 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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