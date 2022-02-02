Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Спартака» заявить вратаря основной команды Александра Максименко за «Спартак-2».

«Александра Максименко загубил Руй. Вратарь раз за разом выходил в основном составе и все время пропускал пенальти. Максименко нужно менять команду! Здесь, с учетом мастерства, вряд ли он поедет в Кипр, Люксембург, Сан-Марино. Ему нужно восстановить уверенность, набраться опыта в России. Я в него верю, Максименко хороший парень. Нужно было в «Спартак-2» отправлять его раньше. Может, он и стал бы сейчас основным вратарем. Всем это было понятно, кроме Руя. Все проблемы Максименко пошли из-за недальновидности и недальнозоркости португальца», — сказал Губерниев «СЭ».

В нынешнем сезоне Максименко провел 17 матчей за «Спартак», в которых пропустил 28 мячей. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в девять миллионов евро.