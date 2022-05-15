Баринов расстроен результатами сезона «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» высказался об итогах сезона для своей команды.

— «Локомотив» без Кубка и точно не будет в тройке...

— Конечно, это расстраивает. Но ничего, двигаемся дальше. А там время покажет.

«Локомотив» за тур до окончания чемпионата занимает шестое место в таблице. В последнем туре железнодорожники сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».