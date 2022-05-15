Бека-Бека заявил о желании остаться в «Локомотиве»: «Мне нравится здесь! Хочу продолжать работать»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе из команды.

— Ты провел целый сезон в «Локомотиве». Хоть раз ты пожалел о том, что перешел в этот клуб?

— Нет! Я очень счастлив здесь. Все люди поддерживают меня. Болельщики всегда рядом. У меня есть несколько друзей в «Локомотиве». Например, Изидор и Керк. Все люди ко мне хорошо относятся. Я правда счастлив здесь.

— Не допускаешь мысли о том, что можно уйти из «Локомотива»?

— Нет, конечно. Мне очень нравится здесь. Я хочу продолжать работать.