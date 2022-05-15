Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался в разговоре с корреспондентом «СЭ» о возможном отъезде в Европу предстоящим летом. Ранее 25-летний хавбек в интервью «СЭ» рассказывал, что зимой был вариант с переходом в один их европейских чемпионатов. Затем агент футболиста Павел Банатин заявил «СЭ», что был интерес со стороны испанского клуба.

— После твоего интервью и слов твоего агента Павла Банатина все думают, что ты можешь летом уехать (в Европу).

— Я же говорил, если футболист хороший, то он может уехать. Поэтому верим в лучшее.

— Твоя вера попрежнему крепка?

— Конечно! Дай бог, чтобы все получилось!